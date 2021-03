Rasizmus v britskej kráľovskej rodine?

Nie som žiadny expert na britskú kráľovskú rodinu. Keďže som ale niekoľko rokov v Anglicku žil a pohyboval sa v prostredí skalných fanúšikov, tak ponúkam reakciu na aktuálny „škandál“.

Čaj s mliekom a hot cross buns

Ako pokropenie živou vodou bolo pre mňa prečítať si niečo, čo sa netýka pandémie alebo našej koaličnej krízy. Na chvíľu som sa presunul v čase a priestore a znova sa ocitol v zahmlenom a upršanom Anglicku, na návšteve o piatej u mojej opatrovníčky a akoby adoptovanej starej mamy, Mrs. P., so šálkou v ruke výborného čierneho čaju Earl Grey s trochou mlieka a sušienkami, prípadne hot cross buns k tomu. Miloval som konverzácie s ňou. Rozprávali sme sa o všetkom – o živote, o histórii, o politike, o rodine, o športe (milovala rugby!), o filme, o hudbe, o cestovaní (precestovala na výletných lodiach celý svet). Asi najradšej a najzapamätateľnejšie konverzácie sme mali o britskej kráľovskej rodine.

Bola na ňu veľmi hrdá a mal som pocit, akoby sa cítila byť tak trocha jej súčasťou. Ak si dobre pamätám, vedela nielen vymenovať všetkých členov kráľovskej rodiny do 2. alebo 3. kolena, teda približne asi 100 členov, ale dokonca vedela aj tých minulých a ich príbehy. Skutočne pozoruhodné. Koľkí z nás vedia, čo v ich živote robili aspoň starí rodičia?

Mňa najviac zaujímala princezná Diana a jej život. Mali sme jej plagát zavesený v učebni angličtiny na gymnáziu v Ružomberku v 90. rokoch (kto vie, možno je tam dodnes?) a vtedy som sníval, aké by to asi bolo byť princom a žiť na krásnom zámku v Anglicku. Kto mohol vtedy tušiť, že sa raz do takého zámku aj dostanem a osobne stretnem s princom Filipom?!

Mrs. P. mala asi najradšej Alžbetu, kráľovnú matku a najviac samozrejme rešpektovala kráľovnú Alžbetu II. Stretla sa viackrát s viacerými členmi kráľovskej rodiny – predovšetkým na rôznych otvoreniach nových verejných budov alebo podobných verejných akciách. To mimochodom patrí medzi ich základné spoločenské úlohy.

O britskej kráľovskej rodine by sa dalo písať mnoho a dlho, ale chcel by som reagovať na aktuálny „škandál“, ktorým určite žije momentálne minimálne celá Británia.

Stalo sa už akoby tradíciou v britskej kráľovskej rodine, že rozhovory do médií sú spúšťačmi škandálov. Asi preto ich kráľovná žiadne nikdy neposkytuje. Jeden pamätný dala napríklad Diana v novembri 1995, kedy sa definitívne potvrdili roky trvajúce problémy v jej manželstve s princom Charlesom – budúcim priamym nástupníkom trónu po jeho matke, kráľovnej Alžbete II. O rok neskôr sa Diana s Charlesom rozviedli a v roku 1997 tragicky zahynula.

Britská kráľovská rodina. (Instagram theroyalfamily)

Harry a Meghan

Princ Harry bol vždy ten „cheeky one“ (pochábeľ, loptoš, drzáň), ako zvykla hovoriť Mrs. P. Od malička akoby žil v tieni svojho jediného a staršieho brata, princa Williama – druhého v poradí, ktorý jedného dňa nahradí na tróne kráľovnú Alžbetu II. Možno si pamätáte napríklad na známy incident z roku 2005, kedy si Harry ako 20-ročný obliekol na večierku nemeckú vojenskú uniformu Afrika Korps s páskou na rukáve zobrazujúcu nacistický hákový kríž. Jemu to asi pripadalo ako dobrý vtip, mne ako stredoškolákovi v Británii v tom čase tiež; ale kráľovská rodina, britská spoločnosť a médiá boli pohoršené. Harry neskôr vstúpil do armády a bulvárne povedané - začal strúhať dobrotu. Určite to nemal ľahké. Veď prišiel o matku (a v tom čase asi najznámejšiu ženu na svete), keď mal len 12.

V roku 2018 si vzal americkú herečku Meghan Markle, ktorá po svadbe získala titul vojvodkyňa zo Sussexu. Meghan má matku černošku/Afroameričanku a otca belocha. Spolu s Harrym majú syna Archieho. Počas interview s Oprah Winfreyovou oznámili, že Meghan je tehotná a čakajú dcérku.

Harry a Meghan počas rozhovoru s Oprah Winfreyovou. (TASR/AP)

Najnovší škandál v britskej kráľovskej rodine bol spôsobený práve vyjadreniami Meghan a Harryho počas tohto interview. Asi kľúčové momenty sú tieto:

1/ Spomenuli, že jeden člen kráľovskej rodiny mal obavy „ako tmavá môže byť jeho [Archieho] pokožka, keď sa narodí,". Nechcú však povedať, kto to bol, takže môže byť ním ktokoľvek okrem kráľovnej a jej manžela, Princa Filipa – aspoň týchto dvoch Harry nateraz vylúčil.

2/ Kráľovská rodina si podľa Meghan neželala, aby sa Archie stal princom práve kvôli farbe jeho pokožky. Toto nie je fakticky pravda, keďže pravnúčatá britského monarchu nemajú tieto tituly, pokiaľ nie sú v priamej dedičskej línii (deti Williama a Kate tituly princov a princezny preto majú). Akonáhle sa kráľom stane Charles, tak deti Harryho a Meghan tieto tituly môžu získať (keďže budú potom vnukmi monarchu a tí tituly princov a princezien majú).

3/ Meghan mala myšlienky na samovraždu: „Jednoducho som už nechcela žiť,“ ; „Myslela som si, že by to vyriešilo situáciu pre všetkých,“ dodala s tým, že kráľovská rodina jej uprela pomoc v oblasti duševného zdravia.

4/ Meghan a Harry sa v skutočnosti vzali už 3 dni pred ich oficiálnou verejnou svadbou, ktorá bola 19. mája 2018. Tá bola teda len show pre verejnosť.

5/ Vzťah medzi princom Harrym a jeho otcom princom Charlesom je momentálne komplikovaný a otec mu nezdvíha telefón. Podľa Harryho jeho otec aj brat sú v rodine a systéme „uväznení“.

Celý odvysielaný rozhovor má 2 hodiny a nezverejnené časti vraj ďalšie 2. Tento rozhovor kráľovská rodina vníma o to ťažšie, že princ Filip je momentálne hospitalizovaný.

Na rozhovor už stihla po mediálnej búrke reagovať vyhlásením aj kráľovná Alžbeta II. Vyjadruje smútok nad tým, čím si prešli Meghan a Harry; prejavuje lásku k obom a ich potomkom a informuje že tieto problémy budú riešiť v súkromí rodiny.

...

A potom mi to došlo. Ja som sa možno presunul v čase a priestore, do sna iba na chvíľu. Oni tam ale žijú neustále. Mimo ľudí zomierajúcich na/s COVID-19, mimo ľudí bez práce, bez živobytia, bez úspor a bez budúcnosti.

Držím úprimne kráľovskej rodine palce, vrátane Meghan a Harryho, aby sa všetci udobrili a žili ako v rozprávkach o kráľoch, princoch a princeznách – šťastne až kým nepomreli.

Jeden komentár to však vystihol - síce trocha cynicky, ale výborne: privilegovaní milionári sa rozprávajú s miliardárkou v jej miliónovej vile o tom, aký majú ťažký život.

Asi preto je to pre nás únikom z našej reality.

Meghan, vojvodkyňa zo Sussexu s Oprah. (Joe Pugliese, CBS)