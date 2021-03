Najúspešnejší absolvent

Základné, stredné alebo vysoké školy často zverejňujú zoznamy úspešných absolventov. Čo to ale znamená byť úspešný, aké sú kritériá a kto posudzuje úspech a úspešnosť? Ako to zmení COVID-19?

Ako predseda stredoškolského absolventského spolku som nad tým už veľakrát rozmýšľal a aktuálna pandemická situácia ma ešte viac presvedčila o tom, čo som si už roky myslel.

Školy sa často prirodzene chvália svojimi úspešnými, významnými alebo známymi absolventmi a absolventkami (napríklad tu, tu alebo tu). Nájdeme tam napríklad osoby pôsobiace v kultúre a umení, politike, školstve, športe, vede, atď. Je to výborná reklama/promo pre školy. Uchádzačov o štúdium a ich rodičov to nielen pomáha presvedčiť o kvalitách školy, ale zároveň ich to môže aj v dobrom inšpirovať. Ak budeš na sebe 4 roky makať a pôjdeš si za svojím cieľom ako x, y, z, tak sa aj z Teba môže stať známy herec, celonárodný politik, bohatý podnikateľ, otitulovaný vedec, olympionik a podobne. Nielen mladí ľudia potrebujú vzory a zdroje inšpirácie, takže niet lepšej inšpirácie ako niekto, kto drel tie isté lavice a dotiahol to ďaleko.

Čo to ale znamená byť úspešný a významný? A znamená to, že keď je niekto verejne známy, že je automaticky úspešný a významný? Ak je niekto úspešný a významný, znamená to, že iní úspešní a významní nie sú alebo sú jednoducho menej úspešní a menej významní (bezvýznamní)? Čo to teda znamená byť úspešný, aké sú kritériá a kto posudzuje úspech a úspešnosť?

Podľa Krátkeho slovníka slovenské jazyka, slovo „úspešný“ znamená „ktorý má úspech, t.j. kladný výsledok úsilia, podujatia“. Slovo „významný“ znamená „ktorý má veľký význam, význačný, dôležitý, závažný“.

Neutieram podlahy, pomáham dostať človek na Mesiac

V jednej knihe o manažmente som dávnejšie čítal príhodu, ktorá ilustrovala silu tímového ducha, kultúru organizácie a stanovenie dlhodobého cieľa, pre ktorý jednotne pracujú všetci zamestnanci. Americký prezident John F. Kennedy bol jedného dňa v roku 1961 na návšteve v centrále NASA. Počas prehliadky sa pristavil pri jednom upratovačovi, ktorý práve utieral dlážku a slušne sa ho spýtal, čo robí v NASA. Muž mu odpovedal: „Pán prezident, pomáham dostať človeka na Mesiac.“. [„Mr. President, I'm helping put a man on the moon.“]

Pandémia COVID-19 nám ukázala, že aj keď sú herci, speváci, politici, športovci, bankári a multimilionári určite dôležití a nevieme si bez nich predstaviť bežný život (bez politikov možno áno :-) ), tak keď spoločnosť čelí veľkej kríze, tak sú to aj „bežné“ a „obyčajné“ zamestnania, na ktorých záleží a bez ktorých by sme doslova neprežili. Našim sestričkám, doktorkám, doktorom, vedcom a vojakom v prvej línii pomáhajú v snahe poraziť pandémiu tisíce dobrovoľníkov, laborantov a ďalší pomocný personál. Spoločnosť a štát by však nedokázal fungovať ani bez pekárov, predavačov, smetiarov, poštárov a kuriérov, upratovačov a ďalších „neviditeľných“ hrdinov a hrdinky týchto dní.

video //www.youtube.com/embed/SgRDVV_Ye9M

Keď jedného dňa toto kritické obdobie pominie, spomeňme si a snažme sa viac si vážiť všetkých, bez ktorých by sme to nedali alebo bez ktorých by bola situácia ešte oveľa horšia. Lebo na každom jednom záleží a každý jeden aj keď len svojou troškou, je súčasťou kolektívnej snahy poraziť COVID-19 a všetko, čo s tým súvisí.

Preto jedna z mojich vlastných interpretácií slov úspešný a významný je ten, ktorý je zároveň prínosný – nielen pre svojich najbližších a rodinu, ale aj pre svoju komunitu, obec, mesto a možno aj celú krajinu.

Keď som bol dávnejšie oslovený mojou bývalou školou, aby som dal dokopy zoznam, resp. navrhol úspešných absolventov, ktorí mali byť oslovení pre promo účely, tak som s tým mal vnútorný problém. Približne v tom čase som sa zoznámil s jednou našou absolventkou, ktorá po tom, ako pochodila svet, tak sa rozhodla vrátiť na Slovensko a zamestnala sa v miestnej škôlke, keďže v tom videla najväčší význam a prínos pre spoločnosť a pre seba. V mojich očiach je ona rovnako úspešná a významná ako ktorýkoľvek iný „štandardne“ významný a úspešný absolvent. Či už pred alebo po korone.

Blog venovaný MB a všetkým, ktorí riskujú vlastné životy pre životy nás ostatných a našu vlasť.