Deti korony

Štúdium nie je a nemalo by byť iba o vedomostiach. Štúdium je (aj/hlavne) o zručnostiach, kontaktoch, vzťahoch, výhrach, prehrách, prvých životných chybách a sklamaniach, prvých láskach. O toto všetko naše deti denne prichádzajú.

Ilustračné foto z filmu Najnadanejšie dievča (The Girl with All the Gifts). Altitude Film Entertainment.

Pandémia COVID-19 ukázala, že slovenské školy napriek tomu, že sa online vzdelávaniu a IKT nástrojov roky zdráhali, tak to vo väčšine prípadov nakoniec zvládli. Online vzdelávanie však nedokáže úplne nahradiť a nikdy nenahradí fyzickú výučbu.

Hovorí sa, že si začneme niektoré veci vážiť, až keď ich stratíme. Desaťročia sme vnímali školstvo a výuku ako niečo samozrejmé, nutné, často nudné a niektorí aj za zbytočné. Až nemožnosť fyzickej výuky a online vzdelávanie nám ukázali, aká je výučba a obzvlášť tá fyzická dôležitá a nenahraditeľná.

Každý si asi vie buď predstaviť alebo vo vlastnej domácnosti vidí, ako výhradne online forma vzdelávania momentálne vplýva na deti a ich vývoj. Je už ťažšie si teraz predstaviť, aký dlhodobý dopad to na ne môže/bude mať. Vďaka nepohodlným dátam z Ministerstva školstva a odvážnemu už bývalému zamestnancovi ministerstva Jurajovi Čokynovi (rešpekt Juraj!) sme však zistili, že tisíce slovenských detí nemá počas zavretých škôl kvôli nedostupnosti potrebného domáceho technického vybavenia (počítač, internet, kamera, elektrina, atď.) buď žiadny alebo takmer žiadny prístup k vzdelávaniu. Teda tým, ktorí už pred koronakrízou mali mizerné šance v živote uspieť, dala korona ťažký úder ich šanci na lepší život. Pre ilustráciu, v podobnej situácii sa z hľadiska prístupu ku vzdelaniu nachádzajú napríklad deti z vojnových zón, deti v utečeneckých táboroch a oblastiach postihnutých humanitárnymi krízami alebo prírodnými katastrofami.

Je rok 2021. Pre žiakov základných škôl postačujúci nový smartfón kúpite za stovku, nový laptop za 300 eur, novú webkameru za 20 eur. Pri repasovaných a zánovných je cena ešte nižšia. Nehovoriac o možnostiach získať hardware zadarmo alebo za symbolické odkupné ceny od množstva IT firiem na Slovensku, ktoré pravidelne svoju IKT recyklujú a obnovujú. Takto sa to napríklad podarilo nášmu občianskemu združeniu. To je naozaj misiou na Mars zabezpečiť, aby každé dieťa na Slovensku malo základné technické vybavenie potrebné pre online vzdelávanie a rovnaký prístup ku vzdelaniu?

Dúfam, že aktuálny stav skôr či neskôr pominie a všetky deti sa budú môcť naplno vrátiť do škôl a zažiť to, čo všetky školopovinné generácie predtým.

Kríza ako príležitosť aj pre naše školstvo

Všetko zlé je na niečo dobré. Každá kríza je v niečom aj príležitosťou začať niečo nové, lepšie, poučiť sa z minulých chýb a neopakovať ich. Nielen staršie ročníky učiteľov, ale aj mladšie sa zdráhali využívať IKT nástroje pri výučbe (česť výnimkám!). To hovorím aj za seba a mojich kolegov na univerzite. Pandémia nám však nedala na výber. Online výučba nie je liekom na všetko a nikdy nenahradí fyzickú výučbu, avšak tisíce učiteľov zistilo aj výhody online výučby a dokonca niektorí v sebe objavili aj talent, o ktorom ani netušili.

Nebolo by ale skvelé, keby sme dlhodobo využili nové nadobudnuté zručnosti učiteľov pri vzdelávacom procese? Každý si určite pamätá situáciu zo žiackych čias, keď ste jeden týždeň alebo dva chýbali v škole a aké náročné to bolo všetko dohnať. Už len to prepisovanie poznámok bolo otravné a naučiť sa učivo bez výkladu učiteľa často takmer nemožné.

Prečo napríklad neumožniť chorým deťom, ktoré nemôžu ísť do školy, aby sa pripojili z domu alebo nemocnice na výučbu a aspoň sa jej pasívne zúčastnili?

Prečo napríklad nenahrávať hodiny alebo aspoň výklad učiteľov, aby si ich žiaci či už s poruchami učenia alebo tí, ktorí si chcú učivo lepšie zopakovať, mohli znova a opakovane vypočuť alebo pozrieť?

Prečo napríklad nevytvoriť nejaký Youtube kanál alebo web, kde by sa najlepšie výklady učiteľov z celého Slovenska zdieľali s verejnosťou a umožnili aj žiakom a učiteľom iných škôl učiť sa a inšpirovať od najlepších?

Už viac než 10 rokov sa vlády aspoň na papieri snažia o prijatie rôznych zmien v našom školstve. Školská reforma (t.j. „učiteľské kredity“), nerealizovaný ambiciózny dokument Učiace sa Slovensko a ďalšie či už vládne alebo mimovládne iniciatívy doteraz nepriniesli takmer žiadne výrazné zmeny do systému štátneho školstva a do spôsobu výučby našich detí. Pandémia by aj toto mohla postrčiť vpred.