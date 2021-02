Potrebuje Matovič svoju Troškovú?

Bol november 2019. V NR SR som počas exkurzie, kam pravidelne beriem univerzitných študentov stretol už kdekoho. Nedalo mi to a spýtal som sa Igora Matoviča niečo, na čo by som sa dnes možno už neodvážil.

Tentokrát sa nám podarilo stretnúť v tom čase ešte poslanca Matoviča. Kto mohol vtedy tušiť, že o tri mesiace neskôr sa stane najmocnejším mužom Slovenska a že bude riešiť najväčšiu krízu od 2. svetovej vojny? Čo by som mu poradil dnes?

Napriek predvolebnej atmosfére bola nálada okoloidúcich poslancov dobrá. Nie vždy sa podarí, že v čase exkurzie zasadá parlament. Tentokrát to vyšlo a bola z toho nejedna veselá príhoda.

Bolo to tesne po tom, ako sme si hovorili o slovenskej trikolóre a štátnych symboloch, keď odrazu okolo nás prešiel pán Matovič. Vyzeral byť v dobrej nálade, a tak sa moji študenti nesmelo spýtali najprv nášho sprievodcu a potom mňa, či sa s ním môžu odfotiť. Za tie roky máme už fotky s kadekým, takže prečo nie aj s pánom Matovičom. Najprv vyzeral trocha nesmelo, ale v momente ako k nemu priskočili dve moje študentky, tak pookrial a už to bol typický Matovič, ako sme ho poznali a prečo ho viacerí volili: žoviálny a autentický. Nedalo mi to a „autenticky“ som sa ho spýtal pri tom fotení, či náhodou nehľadá novú asistentku.

Na túto príhodu som si spomenul v súvislosti s prebiehajúcim lovom na Matoviča a jeho padajúcimi percentami.

Mikuláš Dzurinda radí

Pamätníci si možno spomenú, že Mikuláš Dzurinda sa ako premiér (1998 - 2006) tiež ocitol v podobnej situácii ako dnes premiér Matovič. Dzurinda bol dlhé roky najmenej populárnym politikom a dokonca ešte aj po tom, ako v politike skončil, zostal extrémne nepopulárnym. A to napriek nesporným úspechom Slovenska počas jeho éry. Nízka dôveryhodnosť mu určite pri vládnutí nepomáhala. Dokázal to však ustáť aj bez nej. Ako je teda možné, že napriek nízkej popularite vydržal na vrchole až 8 rokov? Výborné zhrnutie jeho pôsobenia s dôrazom na jeho politické rozhodovanie a štýl vládnutia nájdete v staršom článku tu. Matovičovi sa možno koronakrízu podarí politicky prežiť a nakoniec zvíťaziť, ale jej dôsledky a predovšetkým spôsob jeho vládnutia môže byť pre neho fatálnym z hľadiska jeho reputácie, popularity aj u vlastných voličov a dlhodobého politického prežitia.

Premiér Matovič sa už veľmi skoro po vymenovaní dopúšťa podobných chýb ako jeho dávnejší predchodca Dzurinda. Ten tiež vzišiel pomerne nečakane nielen ako volebný líder multikoalície strán SDK, ako faktický víťaz volieb v roku 1998, premiér protimečiarovskej koalície s ústavnou väčšinou a ešte nečakanejšie v roku 2002. Dzurinda vládol 8 rokov. Aj bežným ľudom zostali naveky zafixované jeho sľuby o dvojnásobných platoch, jeho citát o tom, že v noci robia iba zlodeji, financovanie SDKÚ a kauza Gorila - nevedomosť v lepšom prípade a ignorácia v tom horšom. Plus k tomu ďalšie menšie a väčšie kauzy a škandály, ku ktorým došlo v ére bez sociálnych médií. Matovič, ktorý sa však stal premiérom vďaka komunikácii cez sociálne médiá (akcie Cyprus a Cannes) môže dnes jeho komunikácia a sociálne médiá potopiť.

Avšak história ukázala, že vládnuť na Slovensku nielen v čase svetovej pandémie nie je jednoduché a že ekonomicky a reformne naštartovať Slovensko a dostať nás do EÚ vôbec nemusela byť samozrejmosť. Hlavne relatívne nedávne skúsenosti koaličnej vlády z rokov 2010 až 2012 a aktuálna vláda a jej fungovanie dokazuje Dzurindovu výnimočnú schopnosť vládnutia (či už v negatívnom alebo pozitívnom zmysle).

Premiér Matovič by sa teda okrem niektorých našich historických panovníkov (odporúčam môj starší blog o Márii Terézii) mohol v mnohom – hlavne tom pozitívnom – inšpirovať napríklad aj M. Dzurindom.

Pán poslanec, nepotrebujete svoju Troškovú?

V tom čase ju ešte asi nepotreboval. Aj jeho odpoveď bola vtedy úsmevná a porozprával nám, ako prebieha výber niektorých asistentiek niektorých poslancov v NR SR.

Časy sa však zmenili a Slovensko dnes čelí najväčšej kríze od 2. svetovej vojny. Matovič nevyhral voľby ako odborník na pandémie a krízový manažment ale ako protikorupčný politik/aktivista. K tomu asi väčšina národa pripomienky po búrkach, víchriciach, očistcoch a judášoch plus postupných zmenách na prokuratúre, v polícii a súdnictve nemá.

Možno že by sa dnes premiérovi Matovičovi naozaj zišla pri manažovaní koronakrízy nejaká šikovná asistentka. Kto vie, čo by poradil bývalý premiér Fico?