Prečo Trump (možno) vyhrá: od ekonomiky po laptop z pekla

Zostáva niekoľko dní do najdôležitejších volieb v histórii Ameriky. Aspoň tak to komentujú obe strany a ich kandidáti. Ako to dopadne? Ponúkam 10 dôvodov, prečo by Trump mohol zvíťaziť.

Varovanie: Tento blog ponúka primárne pohľad voličov Trumpa a ich dôvody, prečo sa v utorok rozhodnú pre neho. Neznamená to, že ja súhlasím so všetkým, čo Trump hovorí alebo robí. Pre viacerých čitateľov, pre ktorých zdrojom informácií o voľbách v USA sú predovšetkým slovenské médiá alebo liberálne orientované americké médiá (napr. CNN, Washington Post, New York Times, atď.), môžu byť viaceré dôvody a informácie pomerne prekvapujúce. Informácie čerpám z vlastných skúseností, rozhovorov s Američanmi a Slovákmi žijúcimi v USA, univerzitného štúdia a dlhodobého pozorovania americkej politiky, priamo z amerických médií a ďalších zdrojov. Linky nájdete priamo v texte.

Je to ekonomika, hlupák! Showman Trump Splnené sľuby Podpora menšín Bezpečnosť Energia a entuziazmus Skrytý volič Zaujaté médiá Protikandidát Biden Laptop z pekla

1/ Je to ekonomika, hlupák!

Pokiaľ práve neprebieha svetová vojna alebo pandemická kríza, tak je to stav americkej ekonomiky, ktorý tradične rozhoduje voľby. Medzi obľúbené ukazovatele a otázky pred voľbami patrí už klasická: Máte sa teraz lepšie/horšie ako pred 4 rokmi?“ 56 % registrovaných voličov odpovedalo áno, a to napriek tomu, že Amerika a celý svet je uprostred pandemickej krízy.

Obľúbené klišé americkej politiky „It’s the economy, stupid“ [Je to ekonomika, hlupák], ktoré sa používa od roku 1992, hovorí o dôležitosti stavu ekonomiky pri rozhodovaní sa voličov. Amerika môže vyhrať vojnu, získať rekordný počet medailí na olympiáde, prezident môže dosiahnuť výrazný pokrok v klimatických alebo jadrových dohodách; ale pokiaľ sa nedarí americkej ekonomike a nepociťuje to občan na svojom príjme a kvalite života, tak tieto témy a úspechy voľby nerozhodujú.

2/ Showman Trump

Trump dokázal to, čo sa zatiaľ žiadnemu americkému politikovi alebo prezidentovi nepodarilo. Dokázal od prvého dňa ako ohlásil svoju prvú kandidatúru, obrátiť všetky objektívy kamier a záujem médií na seba. Získal tak úplne zadarmo bezprecedentný mediálny priestor, vďaka ktorému šíril svoje názory, presviedčal voličov, až sa dostal do Bieleho domu. Bežný Európan a Slovák to celé môže vnímať ako cirkus, reality show a Trumpa ako šaša. Američania sú však na show zvyknutí - Amerika je kolíska showbiznisu. Nečudujme sa preto, že pri výbere medzi štandardnými a nudnými politikmi a showmanom Trumpom vybrali toho, na koho sa vydržia dlhšie pozerať, lebo je to zábava. Nie náhodou dokáže Trump naplniť desaťtisícové mítingy, ktoré majú státisícové a miliónové počty videní online. Dokážete pozerať a počúvať nejakého slovenského politika 2 hodiny a opakovane? Trump má unikátny štýl prejavov, ktorým už navždy zmenil americkú politiku a rozbil zaužívané postupy. Aj preto sa o ňom hovorí, že ho buď nenávidíte alebo milujete. Jeho štýl a reakcie naň u médií a voličov sú krásne zosumarizované v už legendárnom citáte: „Tlač ho berie doslovne, ale nie vážne; jeho priaznivci ho berú vážne, ale nie doslovne.” [“The press takes him literally, but not seriously; his supporters take him seriously, but not literally.“]

video //www.youtube.com/embed/jkghtyxZ6rc

3/ Splnené sľuby

Trump si okrem iného postavil aktuálnu kampaň na splnených sľuboch, ktoré dal Američanom a predovšetkým jeho voličom pred 4 rokmi. Nemusíme s jeho sľubmi súhlasiť, ale faktom je, že sa mu ich mnohé – napriek prekážkam, kritike a skepticizmu - podarilo naplniť. To je na politika vo všeobecnosti už samo o sebe a u jeho voličov obzvlášť obdivuhodné.

Tu je zoznam niekoľkých splnených sľubov, ktoré Trump najradšej zdôrazňuje a ktoré najviac rezonujú u jeho voličov. Vybral som špecificky tie, ktoré sa dajú overiť aj u nezávislých a apolitických zdrojov:

4/ Podpora menšín

Trump je často jeho kritikmi vykresľovaní ako rasista a xenofób. Nárast jeho popularity u menšín a predovšetkým černošskej komunity hovorí o opaku. Tu je zoznam ďalších jeho krokov, ktoré sú vnímané u voličov z radov menšín pozitívne:

5/ Bezpečnosť

Maslowova pyramída alebo hierarchia potrieb dáva potrebu bezpečia a istoty do druhej najdôležitejšej skupiny po základných telesných a fyziologických potrebách. Trump sa od začiatku svojej politickej kariéry výrazne profiloval ako kandidát a neskôr prezident podporujúci právo a poriadok [law and order], americké bezpečnostné zložky a armádu. Aktuálne ho podporuje drvivá väčšina policajných odborov. Pre Američanov, ktorí si nedávno zažili nielen pokojné ale aj násilné protesty, rabovanie a nárast v kriminalite, bude téma bezpečnosti v týchto voľbách veľmi dôležitá.

6/ Energia a entuziazmus

Pozrite si množstvo ľudí, ktorí chodia na Trumpove mítingy a porovnajte to s mítigami J. Bidena. Porovnajte počty mítingov a rozhovorov, ktoré absolvuje Trump a koľko absolvuje Biden. A nie je to iba o počte účastníkov, mítingov a mediálnych výstupoch. Prieskumy hovoria o rekordnom entuziazme voličov Trumpa ako republikánskeho kandidáta. Entuziazmus v Demokratickej strane nie je za Bidena ale proti Trumpovi. Negatívna emócia tiež môže zafungovať, ale voľby v roku 2016 ukázali, že mnoho stredových voličov a voličov Demokratickej strany nebolo dostatočne presvedčených o kvalitách Hillary Clintonovej, a preto zostali doma.

7/ Skrytý volič

Bude sa opakovať situácia ako v roku 2016. Môžeme predpokladať, že dnes je ešte viac skrytých voličov a fanúšikov Trumpa ako v roku 2016. Na Youtube nájdete množstvo videí fanúšikov Trumpa, ako sú konfrontovaní len preto, že majú na sebe „Trumpovu čiapku“ (pozri napríklad tu, tu alebo tu). Viacerí Američania a voliči Republikánskej strany, ktorí by inak otvorene prejavovali podporu, tak zo strachu pred dôsledkami neurobia. Navyše sa podľa fanúšikov Trumpa hromadia prípady, kedy boli zamestnanci prepustení z práce za prejavenie politického názoru – predovšetkým podpory Trumpovi alebo konzervatívnych názorov (príklad tu alebo tu). Táto atmosféra strachu prejaviť svoj politický názor a kultúra rušenia podporuje fenomén skrytého voliča u Republikánov.

8/ Zaujaté médiá

Všetci sme si asi plne vedomí toho, že aj novinári majú svoje politické názory a presvedčenie. Moje očakávanie (a snáď aj viacerých čitateľov tohto blogu) od novinárov je správať sa apoliticky, neutrálne, nezávisle, profesionálne a hľadať pravdu – nech je akokoľvek bolestivá. O to viac, keď to verejne vyhlasujú. Aj novinári sú však len ľudia a je niekedy ťažké sa odosobniť a zachovať si maximálnu mieru profesionality. Neviem či by som ja bol schopný písať nestranne a profesionálne o niekom, kto je obvinený z vraždy môjho kolegu alebo priateľa a o kom som presvedčený, že to urobil. Aj ja som niekedy dobrovoľne obeťou konfirmačného skreslenia, avšak snažím sa vyhľadávať také zdroje, ktoré sa snažia priniesť čo najviac komplexný a presný pohľad na vec.

V USA sú médiá výrazne polarizované a dovolím si tvrdiť ako pozorovateľ, že sú dnes polarizované viac ako kedykoľvek predtým. Na jednej strane Fox News, New York Post, OAN a čoraz viac vplyvné konzervatívne kanály na sociálnych médiách otvorene podporujú a kampaňujú za Trumpa. Na druhej strane tradičné médiá CNN, ABC, CBS, NBC, New York Times, Washington Post buď otvorene podporujú, resp. napomáhajú Bidenovi alebo výrazne kampaňujú proti Trumpovi. Toto je aj jeden z dôvodov, prečo som ja prestal po asi 10 rokoch pravidelne pozerať CNN. Približne do zvolenia Trumpa bolo CNN niektorými komentátormi kritizované zato, že je príliš neutrálne, stredové a bez názoru. A to je niečo, čo mne plne vyhovovalo. Názor som si na základe faktov mohol vytvoriť sám.

Po zvolení Trumpa sa však CNN začalo výrazne stavať do pozície proti Trumpovi a dnes vedú spolu otvorenú vojnu. Kritizovanie politikov je potrebné a nevyhnutné. Keď však kritizujete neustále iba jednu stranu, nafukujete všetko zlé, čo urobila aj neurobila, ignorujete alebo minimalizujete dôležitosť takmer všetkého dobrého čo urobila; a naopak ignorujete všetko negatívne o protistrane, tak je každému jasné, o čo tu ide a že médiá už dávno nerobia to, čo sa od nich očakáva, ale stali sa tým, čo slovenský komentátor Dag Daniš nedávno označil ako kampaňovú žurnalistiku. Bývalá ikona CNN, Larry King, to tiež pekne v roku 2018 zhrnul, keď o svojom bývalom zamestnávateľov povedal: „CNN už dávno nerobí správy... CNN robí Trumpa.“ (odporúčam pozrieť si celé zhrnutie L. Kinga o stave amerických médií).

video //www.youtube.com/embed/h8Y3YxmtHME

9/ Protikandidát Biden

Biden napriek tomu, že bol americkým viceprezidentom a je dostatočne verejne známy, nevyvoláva taký entuziazmus u jeho voličov ako Trump a už vôbec nie taký, aký vyvolával napríklad prezident Obama. Navyše predovšetkým konzervatívne médiá rady vyťahujú prípady, kedy sa 77-ročný Biden preriekol, nevedel si spomenúť na meno svojho súpera, pomýlil si pozíciu na ktorú kandiduje a podobne. V minulosti bol taktiež kritizovaný za jeho nevhodné dotyky a správanie k ženám, a aj preto mu u mnohých prischla nálepka „Creepy Joe“. Jeho najtvrdší odporcovia dokonca hovoria a rozširujú tvrdenia o zhoršujúcich sa kognitívnych schopnostiach a počiatočných štádiách stareckej demencie. V politike nemusí byť ani tak dôležité, kde je pravda, ale čo si voliči myslia.

Biden je navyše považovaný za typický príklad politika z Washingtonu a za súčasť „establishmentu“ (zaužívaného politického systému vo Washingtone, D.C.), ktorý je vo vysokej politike viac než 40 rokov. Trump je naopak považovaný za úplný protipól a aj preto malo zo začiatku viacero Republikánov problém ho podporiť. Vyrušovalo ich totiž to, že by sa do Bieleho domu mohol dostať niekto z vonku, mimo politického systému, kto naruší ich dekády budované a fungujúce status quo. A práve to sa jeho voličom páči, keďže Washington D.C. je pre mnohých Američanov synonymom politickej korupcie a neschopnosti prinášať výsledky.

10/ Laptop z pekla

Posledná kauza, ktorá sa ani nedostala do mnohých médií. Syn kandidáta Bidena, Hunter Biden, mal podľa správ, ktoré sa doteraz objavili prevažne v konzervatívnych médiách nechať svoj laptop v servise. Keďže si ho zabudol vyzdvihnúť a nereagoval, tak si ho majiteľ podľa zákona mohol nechať. Ten ho otvoril a obsah v ňom bol tak šokujúci, že informoval FBI. Majiteľ PC servisu si urobil kópie hard disku počítača a keď sa FBI neozývalo ohľadom priebehu vyšetrovania a navyše v médiách sa dočítal presný opak toho, o čom svedčili správy a dokumenty v laptope, tak kontaktoval právnika a pravú ruku Donalda Trumpa – bývalého starostu New Yorku, Rudyho Giulianiho. Ten posunul obsah do médií, z ktorých prevažne tie liberálne označili obsah ako nehodnoverný a pokus o diskreditáciu Bidena podporovaný Ruskom. O kauze sa zároveň rozhodli takmer vôbec neinformovať. Obsah laptopu podľa doterajších správ ukazuje Huntera Bidena v negatívnom svetle a dokonca vrhá vážne podozrenia z korupcie a zneužívania svojho postavania aj na jeho otca - bývalého viceprezidenta a aktuálneho kandidáta Bidena.

Zároveň to otvorilo vážnu diskusiu o slobode slova, o cenzúre v amerických médiách a predovšetkým na sociálnych médiách, keďže Twitter zablokoval účet novín New York Post, ktoré ako prvé etablované médium zverejnilo túto správu. Twitter ďalej limitoval šírenie a zdieľanie tejto správy na svojej sieti.

Môže to mať však úplne opačný efekt. Záujem o túto správu a potenciálny škandál ešte narástol a sledovanosť konzervatívnych médií a Youtube kanálov, ktoré o tejto správe hovoria ešte stúpla. Odborne sa to nazýva Streisand effect. Celú kauzu Trump začal značkovať ako „laptop z pekla“ a postavil na nej záver svojej kampane. Načasované výborne.

Záver

Akokoľvek to budúci týždeň dopadne, dúfam, že to nerozdelí Ameriku a Američanov ešte viac. Spojené štáty sú viac než 200 rokov v mnohom vzorom demokracie pre iné krajiny. Pokojný priebeh volieb, akceptovanie výsledkov, nenásilné odovzdanie moci a následná spolupráca oboch strán, boli doteraz považované za samozrejmosť. Kiež by to tak bolo aj po spočítaní hlasov budúci týždeň.

