Už viete, ako sa bude volať Borisovo 12. dieťa?

Alebo keď nás viac zaujímajú mená Borisových žien a detí ako mená detí našich susedov a problémy, ktoré dokážeme vyriešiť sami.

Aktuálny a znova otvorený nekonečný príbeh odluky cirkvi od štátu alebo nedávne kauzy diplomových prác čelných politikov spustili mediálnu búrku. Tieto témy a kauzy by sme určite nemali ignorovať. Z hľadiska bulvárnejších tém, sa aj ja priznám, že pre účely socializácie je dobré mať aspoň všeobecný prehľad. Sú toto však témy, ktorým je potrebné venovať toľko času a priestoru – nielen v médiách ale hlavne v našich hlavách a smartfónoch?

Zaujímajme sa viac o to, čo sa nás najviac týka a čo vieme najviac ovplyvniť

Nedávno som počul, že priemerný obyvateľ Slovenska dnes za týždeň čelí približne takému objemu informácií a správ ako priemerný obyvateľ Slovenska pred 100 rokmi za celý svoj život. Znie to reálne, keďže na sociálnych médiách vzniká toľko nového obsahu, že jeden človek by dnes potreboval celý život nato, aby si pozrel všetky videá na Youtube, ktoré boli nahraté iba dnes. Dostupnosť správ, znalostí alebo informácií všeobecne je v porovnaní s minulosťou vďaka internetu a smartfónom neobmedzená. Odborne sa to nazýva informačný smog, informačné zahltenie a informačné preťaženie človeka.

Sledujeme a zaujímame sa o rozhodnutia dnešných čelných štátnych a niekedy aj medzinárodných predstaviteľov tak, ako sa zaujímame o veci, ktoré ako jednotlivci ovplyvniť reálne dokážeme? Namiesto mien detí politikov alebo celebrít a ich súkromného života, by sme sa mohli viac zaujímať o deti a život napríklad členov našej širšej rodiny, susedov, obyvateľov žijúcich v našej obci alebo meste.

Kontrolná otázka

Kontrolná otázka: viete ako sa volajú deti vašich susedov?

Bonusová otázka: viete, koľko majú rokov?

Nie, toto nie je o tom, aby sme sa starali do vecí, do ktorých nás nič nie je. Dobré susedské vzťahy by mali byť nielen o tom, že po 22:00 nebude sused vysávať. Mali by byť aj o vzájomnej pomoci, porozumení, dohode. Ako k nim ale dôjde, keď nemáme so susedmi žiadny vzťah a ani ich vlastne nepoznáme?

Pamätám sa, keď som si ako dieťa rozbil hlavu a keďže sme nemali auto, tak sme boli poprosiť suseda, aby ma odviezol do nemocnice. Predpokladám, že by asi každý príčetný človek súhlasil a pomohol. Určite ale poznáme každý aspoň jedného suseda, ktorý by nám mal problém vyhovieť aj s oveľa menšou banalitou. Možno že chyba nie je ani v ňom a ani v nás. Možno že by pomohlo, keby sme sa aspoň trocha (s)poznali a mali aspoň nejaký vzťah. Ak ste to už skúsili a nikam to neviedlo, tak máte aspoň plusový bod. Aj snaha sa počíta!

Ak to potom niekto vníma tak, že sa susedia starajú jeden do druhého, tak ja si radšej vyberám život v paneláku alebo komunite, kde sa ľudia o seba zaujímajú (t.j. „starajú sa“) ako v anonymnom paneláku, kde sa ani sused susedovi nepozdraví a ani výťah nepodrží – veď načo? Jedna moja kolegyňa tomu hovorila „zbytočné transakčné náklady“.

UFO, chemtrails, jaštery alebo vandalizmus v meste?

Je zaujímavé vedieť, že Ministerstvo obrany USA nedávno potvrdilo autenticitu videí, na ktorých je zachytené UFO. Je fascinujúce, bizarné a pre niekoho zábavné, že môžeme diskutovať o pôvode a účinku kondenzačných stôp lietadiel alebo o jašteričích mužoch obývajúcich odvrátenú stranu Mesiaca, kde vykonávajú tajné sexuálne experimenty na unesených ľuďoch. Má to však výrazný vplyv na náš každodenný život?

Starosta obce alebo primátor mesta so zastupiteľstvom majú oveľa väčší vplyv na náš každodenný život. Zaujímame sa rovnako intenzívne o neho a jeho rozhodnutia a – úplné sci-fi – snažíme sa ich nejak ovplyvniť v náš prospech?

Zopár príkladov častých problémov a návrhov zjednodušených riešení, na ktoré môžeme mať vplyv:

Ohrozujú šoféri – cestní piráti v meste vaše deti bezohľadnou jazdou? Pýtajte sa na inštaláciu spomaľovačov a radarov.

v meste vaše deti bezohľadnou jazdou? Pýtajte sa na inštaláciu spomaľovačov a radarov. Zamoruje ovzdušie vášho mesta miestna továreň? Pýtajte sa na kontroly, pokuty a zvýšenie miestnych daní z priemyselných stavieb.

vášho mesta miestna továreň? Pýtajte sa na kontroly, pokuty a zvýšenie miestnych daní z priemyselných stavieb. Znehodnocujú vaše životné prostredie vandali ? Pýtajte sa na inštaláciu kamier, zvýšenie počtu policajných hliadok alebo zriadenie občianskych hliadok.

? Pýtajte sa na inštaláciu kamier, zvýšenie počtu policajných hliadok alebo zriadenie občianskych hliadok. Je vo vašom meste/obci málo pracovných príležitostí alebo veľa dlhodobo nezamestnaných a nezamestnateľných? Pýtajte sa na zriadenie sociálneho podniku obcou.

alebo veľa dlhodobo nezamestnaných a nezamestnateľných? Pýtajte sa na zriadenie sociálneho podniku obcou. Chýba vo vašej obci obvodný alebo detský lekár? Pýtajte sa obecného zastupiteľstva, či namiesto tohtoročného gulášu, halušiek, verejných lavičiek za 8-tisíc eur za kus alebo vybudovania zbytočného kruhového objazdu zriadi vlastnú lekársku ambulanciu a tú výhodne prenajme lekárom, ktorí by inak do obce neprišli.

Mnoho problémov, ktoré nás najviac ovplyvňujú, dokážeme vyriešiť my sami ako občania, susedia a obyvatelia, alebo vďaka našim miestnym voleným zástupcom. Robíme ale preto niečo? Máme na to ešte čas, energiu a kapacitu?