5 tipov pre Remišovú ako robiť štátnu reklamu

Podpredsedníčka vlády pani Remišová nám ukázala štátne reklamné eurofondové spoty objednané bývalou vládou za 80-tisíc € a prosí o ich pozretie. Ponúkam nielen pre ňu na inšpiráciu moje obľúbené štátne reklamy zo sveta.

Hovorí sa, že pokiaľ veciam nerozumieme, tak by sme ich nemali komentovať. Môj strýko mi raz odpovedal ešte ako malému chlapcovi na otázku: Prečo tí ujovia počas futbalového zápasu tak vykrikujú na hráčov? – Lebo si zaplatili vstupné. Ja síce žiadny expert na reklamné spoty nie som, ale dane platím. Zo slušnosti a rešpektu ku právu na osobité umelecké stvárnenie od slovenských autorov, sa zdržím detailného komentára ku kvalite týchto 12 spotov (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; prvý z nich nižšie). Na prosbu pani Remišovej som si ich však pozrel. Všetky a celé. A druhý raz ich už pozerať nechcem a nebudem. Snáď to pomôže k tomu, aby sme tie peniaze nemuseli vracať. Toľko môj komentár. Každý nech si spraví vlastný názor, či sme za takmer 80-tisíc € (produkcia 47 400 € + scenáre 31 200 €) dostali niečo kvalitné a potrebné.

video //www.youtube.com/embed/wEL8sOBVujw

Ako alternatívu ponúkam 4 verejne alebo štátom platené reklamné spoty zo sveta a jedno prekvapenie na záver, ktoré sa mi páčili natoľko, že ich používam ako súčasť výučby na univerzite.

Ako vysokoškolský učiteľ v rámci predmetu verejná politika preberám so študentami aj politický a vládny (štátny) marketing. Ten je veľmi prínosný a niekedy dokonca nevyhnutný na presadenie, zavedenie a riadne fungovanie konkrétnej verejnej politiky. Pokiaľ je vybranou verejnou politikou napr. vládny program na podporu zdravých potravín, podpora kupovania domácich potravín od lokálnych výrobcov, snaha vlády o zníženie počtu fajčiarov cigariet a podobne, tak len ťažko pochybovať o verejnom záujme a dobrom úmysle. Informatizácia, municipalizácia, európska integrácia už nie sú tak sexy témy, ale šikovný marketér si aj s tým dokáže poradiť.

Nasledujúce videá okrem mnohých iných kritérií dosiahli to hlavné – stali sa virálnymi (mnoho pozretí a zdieľaní za krátky čas) a splnili svoj účel oslovením cieľového diváka. Ich reálny dopad na úspešnosť verejnej politiky sa meria ťažšie. Ale o tom niekedy nabudúce.

5/ Ako prilákať nových policajtov (Nový Zéland)

Síce asi dosť drahá produkcia, kde sa prelínajú cool momenty a niekoľko trápnych gagov, ale výsledok bol z hľadiska počtu videní na Youtube (1,7 milióna) a aj účinku reklamy výborný.

video //www.youtube.com/embed/f9psILoYmCc

4/ Ako prilákať nových vojakov (Spojené kráľovstvo)

Trocha staršia reklama, ale pamätám si ju od doby, kedy som ju videl ešte v Anglicku v TV. Británia má dlhodobo kvalitné regrutačné reklamy (napríklad niečo novšie tu). Zapamätateľnosť (v pozitívnom zmysle – nie ako video Fekišovce) je tiež dobré kritérium. V tom čase (ešte pred Youtube) to malo dobrý ohlas a práca v armáde bola (a predpokladám, že stále je) v britskej spoločnosti vnímaná ako top job.

video //www.youtube.com/embed/snYeEMRXt2o

Pre porovnanie: americká, ruská, čínska, nórska a slovenská regrutačná reklama. Pri armáde sa pýta orientovať na akčné a veľkorozpočtové stvárnenie. Slovenská armáda (OSSR) nato rozpočet z objektívnych dôvodov nemá, ale aj tak slušný výkon.

3/ Ako motivovať mladých, aby šli voliť (Dánsko)

Ako zvýšiť záujem mladých o voľby do Európskeho parlamentu? Najlepšie tak, že vytvoríte tak kontroverzné a brutálne video, že bude až zakázané. Práve vďaka tomu si ho v roku 2014 pozreli asi všetci mladí v Dánsku a dostalo sa aj k nám. Český článok o zakázanom videu, kde nájdete aj české titulky je tu. (Pozor - video nie je určené pre citlivé povahy a maloletých divákov!)

video //www.youtube.com/embed/FjbBSLZlpsQ

2/ Ako urobiť promo na nudnú tému - Obamacare (USA)

Keď bývalý americký prezident Barack Obama príde do komediálnej talkshow Medzi dvoma papraďami (Between Two Ferns) Zacha Galifianakisa (známeho z filmov Vo štvorici po opici - The Hangover) a urobí si zadarmo promo nového systému verejného zdravotníctva, tak výsledkom je doteraz viac než 32 miliónov videní na Youtube. Ok, nejde o klasický reklamný spot. Ale musíte uznať, že toto je oveľa lepšie a nestálo to americkú vládu ani jeden dolár.

video //www.youtube.com/embed/UnW3xkHxIEQ

1/ Ako upozorniť na plytvanie verejných zdrojov (Slovensko)

Na záver niečo zo Slovenska. Toto video sa stalo virálnym, malo niekoľko stotisíc videní a stálo 0 eur, keďže všetci na ňom robili bez nároku na honorár. V zjednodušenej forme kritizuje informatizáciu Slovenska a hlavne objem verejných prostriedkov, ktoré boli na ňu minuté. Má to len jednu „chybu“ – nejde o štátnu reklamu, ale o iniciatívu tretieho sektora – Slovensko.Digital. Článok o videu nájdete tu.

video //www.youtube.com/embed/3nWRL3Pywlo

P.S. Nabudúce prosím osloviť pre scenáre mňa. Som ochotný to spraviť pre našu vlasť nie za 31 200 eur, ale bez nároku na honorár. Ušetrené peniaze navrhujem napríklad investovať sem alebo sem.

Páčili sa vám tieto videá? Súhlasíte s mojim výberom? Máte ešte nejaké iné dobré tipy na štátnu/verejnú reklamu? Budem rád, keď mi dáte vedieť do komentára pod článkom.