7 nesprávnych odpovedí na otázku: prečo bojovať proti korupcii

Top 7 výrokov z vnútra organizácií, ktoré by mali byť varovným signálom pre tých, ktorí to myslia s bojom proti korupcii a transparentnosťou vážne.

Ako konzultantovi a školiteľovi pre oblasť ISO 37001 – systém manažérstva proti korupcii sa mi podarilo za posledné roky zozbierať zopár „šplechov“, ktoré by mali byť varovným signálom pre každého, kto chce tento systém vo svojej organizácii zaviesť alebo chce jednoducho predchádzať výskytu korupcie a iným protispoločenským činnostiam.

1. „My to [protikorupčný systém] chceme, lebo u nás korupcia určite nie je.“

Tento prvý výrok začína dobre – systém na prevenciu voči korupcii chceme. Druhá časť má však trhliny. Nato, aby ste získali 100 % istotu v tom, že vo vašej organizácii nikto nikdy nič zlé nespravil a ani nespraví, by ste potrebovali namiesto pracovníkov najať stroje. Jeden pracovník s mierne cynickými tendenciami mi raz povedal, že každý je skorumpovateľný - závisí iba od ceny a okolností. Bohužiaľ, musím skôr súhlasiť s týmto výrokom. Predpokladať teda, že v organizácii korupcia určite nie je a teda asi ani nikdy nebude, je veľmi naivné. A na Slovensku s 13 obvinenými sudcami z korupcie super naivné. Ak takéto vedenie napriek tomu chce zaviesť protikorupčný systém, tak ten pravdepodobne fungovať nebude a bude možno nastavený tak, aby ani nič neodhalil.

2. „My to nepotrebujeme, lebo u nás korupcia určite nie je.“

Podobný výrok ako ten prvý, ale tu je dotyčný presvedčený, že to jeho organizácia nepotrebuje. Korupcia tu určite nie je (a teda asi ani nikdy nebude), a preto to určite nepotrebuje. To je ako keby ste si nezaplatili poistku pre prípad poškodenia bytu, lebo pravdepodobnosť, že vyhoríte alebo budete vytopený alebo vykradnutý, je malá. Držím palce v tomto životnom prístupe a nech vás nešťastie ďalej obchádza.

3. „O pár mesiacov sú voľby. Môže nám to pomôcť.” [Odpoveď vedenia úradu.]

Typický príklad vonkajšej motivácie. Toto ani netreba vysvetľovať. Skôr ako boj proti korupcii by som v tejto inštitúcii očakával boj za korupciu. Ako môj dobrý kamarát a kolega rád hovorí: celé zle. (pozdravujem TČ).

4. „Má to už aj susedné mesto [alebo konkurenčná firma].“

Ďalší príklad vonkajšej motivácie. Táto odpoveď nemusí byť vyslovene zlá, resp. automaticky znamenať, že systém nebude fungovať. Prvotná motivácia je možno skôr zo sveta PR, ale eventuálne, ak to vedenie organizácie zoberie vážne, tak želané výsledky a fungovanie systému sa dostaviť môže. Bol by som však opatrný a očakával neľahký priebeh s presadzovaním zmien a zlepšení.

5. „Musíme byť trendy a boj proti korupcii a transparentnosť je teraz in.“

Podobne ako dva predchádzajúce výroky, problematická je motivácia, ktorá môže znamenať, že systém sa bude veľmi ťažko zavádzať a nemusí ani riadne fungovať. Navyše hrozí to, čo profesor J. Nemec nazýva „transparentným kradnutím“. Ľudia nečestných úmyslov, ktorí uniesli slovo transparentnosť a sami sa vydávajú za svätých a navyše ukazujú prstom na druhých.

6. „Právnička [firmy, úradu, organizácie] nám poradila, aby sme robili len to, čo nám zákon prikazuje.“

Toto si vyžaduje samostatný blog a cítim v kostiach, ako sa právne zdatní čitatelia na mne v komentároch vyzúria. Nateraz aspoň veľmi jednoducho a skrátenou formou. Okrem možnosti, že zákon niečo prikazuje, je ešte veľa iných možností. Zákon môže teda nielen prikazovať, ale aj zakazovať, umožňovať, nešpecifikovať, nezakazovať, alebo vôbec ani nespomínať, resp. neriešiť. Taktiež treba rozlišovať medzi postavením firiem a úradov. Tie prvé môžu robiť všetko to, čo im zákon nezakazuje. A o tých druhých sa šíri právny mýtus o tom, že môžu robiť len to, čo im zákon prikazuje. Čiže v prostredí firmy by nemal byť problém robiť čokoľvek, vrátane akýchkoľvek protikorupčných mechanizmov, ktoré nie sú v rozpore so žiadnym zákonom. Právnik firmy teda odchádza s dlhým nosom.

Pri úradoch je to komplikovanejšie. Treba zároveň rozlišovať medzi štátnou správou a samosprávou. Samospráva má oveľa širšie kompetencie a nemusí robiť len to, čo jej zákon vyslovene prikazuje. Namiesto nepriestrelného právnického stanoviska skôr ponúknem zopár príkladov zo štátnej správy. Keď môžu naše úrady a tí, ktorí ich spravujú „v súlade so zákonom“, alebo v zmysle toho, že „zákon porušený nebol“ a „skutok, ktorý sa stal nebol trestným činom/porušením zákona“ robiť nasledovné: zamestnávať príbuzných a rodákov, brať svoje „asistentky“ na najvyššie diplomatické stretnutia napriek protestom hostiteľa, dávať vysoké odmeny „svojim ľuďom“; tak prečo by podobný životný prístup, filozofiu a „právny názor“ nemohli použiť na niečo tak ušľachtilé ako je boj proti korupcii? Ach, áno. Lebo zákon nám to neumožňuje, zákon nám to neprikazuje, atď. A sme naspäť pri motivácii. Tento prístup mi pripomína jedno známe tričko:

(kompot.sk)

7. „To vedenie [úradu, firmy, organizácie] s týmto prišlo... Viete, mne je to jedno. Ja tu len pracujem a robím tak, ako mi prikážu.“

Jeden pán mi raz počas školenia povedal, že takto na Slovensku premýšľa 90 % zamestnancov. Neviem nakoľko bol jeho odhad presný, ale veľa šťastia zo zavádzaním akéhokoľvek systému alebo zmien v organizácii s týmto typom personálnu. Možno že niektorým zamestnávateľom vyhovuje, že pre nich pracujú pracovníci tohto typu a headhuntujú vyslovene takých. Základom každého manažérskeho systému je však snaha sa neustále zlepšovať a zároveň podmienka, aby pre fungovanie systému existovala potreba alebo aspoň stotožnenie sa nielen vedením ale aj všetkými zamestnancami organizácie. Inak to fungovať nebude. Lebo aj reťaz je len taká silná, aké je silné jej najslabšie ohnivko.

(Aida L)

Tieto výroky môže niekto vnímať len ako výroky jednotlivcov alebo anekdoty. Toto všetko však môže viesť k tomu, že protikorupčný systém možno aj zavedený bude, akreditovaný certifikát vaša organizácia možno aj dostane, ale len za čisto formálne zavedenie systému. Ľudovo povedané, ide o typický príklad Potemkinovej dediny alebo prázdnej škrupiny. Navonok krásne – ale vnútri prázdne.

Držím všetkým palce s úprimným a premysleným bojom proti korupcii. Slovensko to potrebuje ako soľ.